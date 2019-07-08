Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T11:45Z
https://ria.ru/20190708/1556303557.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155181/59/1551815976_190:51:1760:934_1036x0_80_0_0_8321e43ed84a33c12dd2fe03eb590e1c.jpg
РИА Новости

Москвичи в июле увидят полет МКС в небе невооруженным глазом

Вчера, 11:45
418
© РоскосмосСтыковка пилотируемого корабля "Союз МС-12" с МКС
Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-12 с МКС
© Роскосмос
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области в период с 10 по 29 июля смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) в небе невооруженным глазом, сообщил в понедельник московский Музей космонавтики.
"С 10 июля МКС можно снова увидеть над Москвой. Удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля", - говорится в сообщении музея, поступившем в РИА Новости.
"Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее", - отмечается в сообщении.
В настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиянина Алексея Овчинина и американцев Ника Хейга и Кристины Кук.
Международная космическая станция
3 июля, 20:10
С борта МКС в космос вывели семь малых спутников
300001
Обсудить 0
КосмосМоскваРИА Наука
Рекомендуем
Расстроенная девушка с ноутбуком
Люди путают ангажированные и фейковые новости, выяснили ученые
РИА
Новости
Китай завершил создание марсохода, сообщили СМИ
Старт ракеты Протон-М с космодрома Байконур
В Роскосмосе рассказали, когда ракету "Протон-М" повторно вывезут на старт
Пьяный мужчина
Ученые назвали самых психически здоровых людей на Земле
Лента
новостей
Скульптура Рабочий и колхозница
Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ
Миссия Хаябуса-2
Японский зонд в четверг совершит вторую посадку на астероид
Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь
Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
Грибы сыроежки на берегу Онежского озера в Республике Карелия.
Врачи рассказали о пользе грибов
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Российские ученые начали трансграничный переход из Владивостока в Мурманск
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Власти Калужской области не комментируют возможную отставку губернатора
В Ханском дворце в Бахчисарае во время заливки бетона для навеса обнаружили подземные ходы от гарема и главного корпуса
В Ханском дворце в Крыму обнаружили подземные ходы от гарема
Сверхбыстрая рентгеновская камера DSSC, созданная для лазера XFEL
Мощнейший рентгеновский лазер мира XFEL получил самую быструю камеру
В Брянске объяснили депортацию беженца, которого ждет казнь в Того
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Министр экономики ФРГ рассказал о важности "Северного потока — 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния