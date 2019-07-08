Москвичи в июле увидят полет МКС в небе невооруженным глазом

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Московской области в период с 10 по 29 июля смогут наблюдать полет Международной космической станции (МКС) в небе невооруженным глазом, сообщил в понедельник московский Музей космонавтики.

"С 10 июля МКС можно снова увидеть над Москвой. Удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля", - говорится в сообщении музея, поступившем в РИА Новости.

"Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появления станции на небе заранее", - отмечается в сообщении.