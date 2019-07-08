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РИА Новости
Туризм

Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации
Автомобиль реанимации
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине. Как пояснили в страховой компании, это первый случай экстренной транспортировки туристов в этом году, сообщает АТОР.
По информации страховщиков, отдыхающие попали в местные медицинские учреждения с тяжелыми заболеваниями в июне. Оба случая были признаны страховыми.
Туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превысить сумму страхового покрытия. В случае продолжения лечения в Турции их родственникам пришлось бы оплачивать часть средств самостоятельно. Чтобы избежать этого, было решено провести их экстренную эвакуацию в Россию. Турецкие врачи подтвердили, что перелет безопасен для заболевших. Ранее из-за тяжелого состояния пациенток медики отказывали в их транспортировке.
Эвакуация прошла успешно, без осложнений: туристок одним спецбортом доставили последовательно в Москву и в Нижневартовск — в медицинские учреждения по их месту жительства.
Расходы на транспортировку были разделены поровну между двумя застрахованными, во многом благодаря этому им хватило страховой суммы для оплаты длительной госпитализации и экстренной эвакуации.
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Сумма страхового покрытия по полисам у каждой из застрахованных туристок составляла 40 тысяч долларов США. По данным страховщиков, стоимость медицинских услуг по первому случаю (госпитализация на восемь дней в реанимационное отделение) составила пять тысяч долларов США, по второму (21 день в реанимационном отделении) — 11,6 тысячи долларов США. Эвакуация спецбортом санитарной авиации обошлась в 58 тысяч долларов США, или 3,7 миллиона рублей.
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