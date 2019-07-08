Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине. Как пояснили в страховой компании, это первый случай экстренной транспортировки туристов в этом году, . Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине. Как пояснили в страховой компании, это первый случай экстренной транспортировки туристов в этом году, сообщает АТОР.

По информации страховщиков, отдыхающие попали в местные медицинские учреждения с тяжелыми заболеваниями в июне. Оба случая были признаны страховыми.

Туристкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превысить сумму страхового покрытия. В случае продолжения лечения в Турции их родственникам пришлось бы оплачивать часть средств самостоятельно. Чтобы избежать этого, было решено провести их экстренную эвакуацию в Россию. Турецкие врачи подтвердили, что перелет безопасен для заболевших. Ранее из-за тяжелого состояния пациенток медики отказывали в их транспортировке.

Эвакуация прошла успешно, без осложнений: туристок одним спецбортом доставили последовательно в Москву и в Нижневартовск — в медицинские учреждения по их месту жительства.

Расходы на транспортировку были разделены поровну между двумя застрахованными, во многом благодаря этому им хватило страховой суммы для оплаты длительной госпитализации и экстренной эвакуации.