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РИА Новости

Иран может увеличить уровень обогащения урана в качестве новой меры по СВПД

Вчера, 11:43
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Иран может увеличить уровень обогащения урана до 20%, с которого уран считается оружейным, в рамках следующего, третьего этапа сокращения обязательств по ядерной программе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Иран в воскресенье объявил о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана в части, касающейся экономических интересов страны. В Тегеране заявили, что начинают процесс обогащения урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
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Политолог: в отношении Ирана Трамп "плюнул против ветра"Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану нужно быть осторожнее в заявлениях по ядерной программе. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ситуация в отношениях Соединенных Штатов и Ирана складывается очень опасная.
"Мы сейчас не нуждаемся в 20% топливе, если захотим, то будем производить. Никаких препятствий и проблем в этом деле у нас нет", - цитирует Камальванди агентство IRNA.
Как отметило агентство, представитель ОАЭИ не исключил увеличение уровня обогащения урана до 20% как одного из вариантов третьего этапа сокращения обязательств Тегераном в рамках ядерной сделки. По словма Камальванди, этот вопрос поднимался на заседаниях Высшего совета национальной безопасности Ирана.
Он также не исключил, что возможным вариантом через 60 дней является повторная установка центрифуг IR-2 и IR-2M, а также увеличение числа уже действующих центрифуг.
В Тегеране подчеркивали, что свои шаги предпринимают в рамках СВПД, который в частности дает Ирану право полностью или частично прекратить выполнение своих обязательств в случае, если он сочтет, что любой другой член ядерной сделки не соблюдает свои обязательства.
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