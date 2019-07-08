Гурцкая призвала власти Грузии извиниться после брани на "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", который обругал российское руководство, позорно и недопустимо, власти Грузии должны принести официальные извинения, а правоохранительные органы страны - дать оценку действиям журналиста, считает заслуженная артистка РФ, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста. Подобные высказывания в адрес кого-либо на телевидении просто недопустимы. Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналиста или это осознанная провокация и жажда геростратовой славы. Оценку его действиям должны дать власти и правоохранительные органы Грузии", - заявила РИА Новости Гурцкая.

Она отметила, что именно этого требовали люди, собравшиеся с протестом около телекомпании в воскресенье вечером.

"И обойтись стандартными "сожалениями" здесь не удастся. Власти страны должны извиниться на официальном уровне", - добавила общественница.