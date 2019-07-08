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РИА Новости

Гурцкая призвала власти Грузии извиниться после брани на "Рустави 2"

Вчера, 11:38
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", который обругал российское руководство, позорно и недопустимо, власти Грузии должны принести официальные извинения, а правоохранительные органы страны - дать оценку действиям журналиста, считает заслуженная артистка РФ, член Общественной палаты Диана Гурцкая.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Акция протеста у здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
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"Кто-то хочет подлить масла в огонь". Эксперт об инциденте на "Рустави 2"Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановил вещание после ругани в эфире в адрес президента РФ. Эксперт Станислав Бышок в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.
"Это очень позорно. Меня просто оторопь взяла, когда я услышала выступление журналиста. Подобные высказывания в адрес кого-либо на телевидении просто недопустимы. Совершенно неважно, проблемы ли с психикой у журналиста или это осознанная провокация и жажда геростратовой славы. Оценку его действиям должны дать власти и правоохранительные органы Грузии", - заявила РИА Новости Гурцкая.
Она отметила, что именно этого требовали люди, собравшиеся с протестом около телекомпании в воскресенье вечером.
"И обойтись стандартными "сожалениями" здесь не удастся. Власти страны должны извиниться на официальном уровне", - добавила общественница.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
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