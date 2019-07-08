Пресс-конференция по итогам летней сессии ПА ОБСЕ

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9 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам участия делегации Совета Федерации в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.