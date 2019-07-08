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РИА Новости

Пресс-конференция по итогам летней сессии ПА ОБСЕ

Вчера, 11:36
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9 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам участия делегации Совета Федерации в летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Участники:
- первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина ГЕХТ.

4–8 июля в Люксембурге прошла летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об итогах участия российской делегации, об актуальных вопросах обсуждения на сессии ПА ОБСЕ пойдет речь в рамках пресс-конференции.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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