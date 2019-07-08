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РИА Новости

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Вчера, 11:35
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© AFP 2019 / Behrouz MehriИсфаханский центр по обогащению урана в Иране
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране
© AFP 2019 / Behrouz Mehri
Исфаханский центр по обогащению урана в Иране. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди.

"Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%", — цитирует его агентство IRNA.

Это в 3,67% превышает предусмотренный договором показатель.
Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по СВПД. В Исламской Республике объяснили это тем, что страны — члены сделки не смогли в течение 60 дней выполнить ранее выдвинутые Ираном требования. Они касались экономических интересов страны.
В Иране также анонсировали третий этап, в результате которого уровень обогащения может вырасти до 20%.
Центр по обогащению урана, Иран
4 июля, 17:27
Перс указующий. Иран открыл себе путь к обогащению. УранаКоль скоро Штаты вышли из СВПД и своими санкциями не позволяют Ирану обогащаться, все, что ему остается, так это обогащать хотя бы уран. Тем самым предоставляя Вашингтону повод для агрессии. Трамп уже пригрозил, что уничтожит противника сей же миг, если дернется. Тот не стушевался.

Ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.
Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
1 июля, 23:29
США призвали Иран прекратить обогащение урана
В том числе вводятся вторичные санкции, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.
Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход санкций США, но работа по этому направлению идет медленно.
Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. В Тегеране заявили, что оставшиеся участники сделки неспособны решить возникшие проблемы.
Берлину, Парижу, Лондону, Пекину и Москве было дано 60 дней для обеспечения интересов Исламской Республики, но ситуация не изменилась, что привело ко второму этапу сокращения обязательств.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
7 июля, 00:01
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
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Обсудить 21
Выход США из ядерной сделки по ИрануИранВ мире
Популярные комментарии
Оставьте Иран в покое ему еще Израиль уничтожать!)))
8 июля, 11:37
Славик Н
284101186
Поток российских туристов в Израиль 400 тысяч в год, очередь на получение рабочей визы в посольстве Израиля в Москве уже на декабрь месяц, Сергей Рябков от имени правительства заявляет, что безопасность Израиля одна из главных задач Правительства России, но российские комментаторы ждут уничтожения Израиля. В ответ на эти ожидания Израиль расцветает и развивается, занимая первые строчки в мировом рейтинге.
8 июля, 12:35
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