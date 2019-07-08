МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана, заявил официальный представитель Организации атомной энергии страны Бехруз Камальванди.

"Сегодня утром мы преодолели границу обогащения урана в 4,5%", — цитирует его агентство IRNA.

Это в 3,67% превышает предусмотренный договором показатель.

Накануне Тегеран объявил о втором этапе сокращения обязательств по СВПД. В Исламской Республике объяснили это тем, что страны — члены сделки не смогли в течение 60 дней выполнить ранее выдвинутые Ираном требования. Они касались экономических интересов страны.

В Иране также анонсировали третий этап, в результате которого уровень обогащения может вырасти до 20%.

Ядерная сделка

В 2015 году Иран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018-го Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана.

В том числе вводятся вторичные санкции, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Кроме того, была озвучена цель довести экспорт иранской нефти до нуля.

Оставшаяся пятерка и Тегеран договорились разработать финансовый механизм для расчетов в обход санкций США, но работа по этому направлению идет медленно.

Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД. В Тегеране заявили, что оставшиеся участники сделки неспособны решить возникшие проблемы.