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РИА Новости

Трех пострадавших в ДТП в Грузии граждан Армении доставили на родину

Вчера, 11:34
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ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Трое граждан Армении, пострадавших в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия в Грузии, уже доставлены на родину, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Тбилиси.
Ранее в МЧС Армении заявили, что 7 июля на 100-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся. Погибли трое граждан Армении, включая двух детей, еще пятеро пострадали, из них трое - дети. По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, попавший в ДТП автомобиль был пятиместным, однако в нем находились восемь человек, из которых двое, по предварительным данным, ехали в багажном отделении.
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"Машина с тремя пострадавшими 12, 16 и 30 лет уже пересекла грузино-армянскую границу. Они будут доставлены в ереванские медцентры "Святой Богоматери" и "Святого Григория Просветителя", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве заявили, что состояние еще двух граждан Армении 13 и 40 лет крайне тяжелое, их перевозка зависит от динамики выздоровления. В Минздраве Армении сообщили, что оба пострадавших нетранспортабельны. Ранее в МЧС Армении заявили, что они могут быть перевезены на родину вертолетом.
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