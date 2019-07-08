Трех пострадавших в ДТП в Грузии граждан Армении доставили на родину

ЕРЕВАН, 8 июл – РИА Новости. Трое граждан Армении, пострадавших в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия в Грузии, уже доставлены на родину, сообщили в понедельник в армянском посольстве в Тбилиси.

Ранее в МЧС Армении заявили, что 7 июля на 100-м километре автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе автомобиль марки Mercedes столкнулся с заграждением и загорелся. Погибли трое граждан Армении, включая двух детей, еще пятеро пострадали, из них трое - дети. По словам министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна, попавший в ДТП автомобиль был пятиместным, однако в нем находились восемь человек, из которых двое, по предварительным данным, ехали в багажном отделении.

"Машина с тремя пострадавшими 12, 16 и 30 лет уже пересекла грузино-армянскую границу. Они будут доставлены в ереванские медцентры "Святой Богоматери" и "Святого Григория Просветителя", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook