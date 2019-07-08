В Горловке населенный пункт остался без электроэнергии из-за обстрелов

Справа: житель улицы Якуба Коласа в Горловке, раненный в руку во время обстрела. 8 июля 2019

Справа: житель улицы Якуба Коласа в Горловке, раненный в руку во время обстрела. 8 июля 2019

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, расположенный на его окраине населенный пункт Комарово остался без электроэнергии, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 5.15 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Дзержинска по направлению поселка шахты имени Гагарина в Горловке с применением минометов калибром 120 миллиметров. В результате обстрела перебита ЛЭП 35 кВт, обесточен поселок Комарово. В настоящие время энергообеспечение осуществляется с помощью резервных линий", - сказал представитель ведомства.

Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.