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РИА Новости

В Горловке населенный пункт остался без электроэнергии из-за обстрелов

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСправа: житель улицы Якуба Коласа в Горловке, раненный в руку во время обстрела. 8 июля 2019
Справа: житель улицы Якуба Коласа в Горловке, раненный в руку во время обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Справа: житель улицы Якуба Коласа в Горловке, раненный в руку во время обстрела. 8 июля 2019
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в понедельник подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Горловка, расположенный на его окраине населенный пункт Комарово остался без электроэнергии, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 5.15 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Дзержинска по направлению поселка шахты имени Гагарина в Горловке с применением минометов калибром 120 миллиметров. В результате обстрела перебита ЛЭП 35 кВт, обесточен поселок Комарово. В настоящие время энергообеспечение осуществляется с помощью резервных линий", - сказал представитель ведомства.
Стела на въезде в Горловку Донецкой области
6 июля, 09:34
Силовики обстреляли из минометов детскую площадку в Горловке, заявили в ДНР
Информации о жертвах среди мирного населения не поступало.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
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