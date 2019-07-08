СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

"Шестого июля водитель автомобиля такси марки Volkswagen желтого цвета, припаркованного на выезде с парковочной зоны возле здания, расположенного вблизи улицы Левобережная, похитил у 22-летней пассажирки сумку с мобильным телефоном, после чего попытался совершить в отношении последней иные насильственные действия сексуального характера. По данному факту... организована доследственная проверка", - сказала она.