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РИА Новости

СК проверяет данные о таксисте, домогавшемся пассажирки в Москве

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Такси. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи проверяют данные о таксисте, который украл сумку у пассажирки в Москве, а потом домогался ее, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
"Шестого июля водитель автомобиля такси марки Volkswagen желтого цвета, припаркованного на выезде с парковочной зоны возле здания, расположенного вблизи улицы Левобережная, похитил у 22-летней пассажирки сумку с мобильным телефоном, после чего попытался совершить в отношении последней иные насильственные действия сексуального характера. По данному факту... организована доследственная проверка", - сказала она.
Световой короб на крыше автомобиля такси
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В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Юлия ИвановаVolkswagen GroupСледственный комитет РФПроисшествия
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