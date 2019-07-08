Мантуров рассказал об интересе к Aurus со стороны иностранных покупателей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Среди потенциальных покупателей автомобиля Aurus есть заказчики с Ближнего Востока, а также европейские политики, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Очень много", - сказал министр, отвечая на вопрос, интересуются ли Aurus за рубежом.
"Например, у нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков", - отметил министр.
По его словам, в этом году коммерческим клиентам будет продано всего 5-6 автомобилей из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.