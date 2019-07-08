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РИА Новости

Мантуров рассказал об интересе к Aurus со стороны иностранных покупателей

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Автомобиль Aurus Senat на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Среди потенциальных покупателей автомобиля Aurus есть заказчики с Ближнего Востока, а также европейские политики, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Очень много", - сказал министр, отвечая на вопрос, интересуются ли Aurus за рубежом.
Автомобиль Aurus Senat
Вчера, 11:15
Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей
"Например, у нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков", - отметил министр.
По его словам, в этом году коммерческим клиентам будет продано всего 5-6 автомобилей из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.
Денис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant
Вчера, 11:12
Мантуров лично вносит рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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Ближний ВостокДенис МантуровЕкатеринбургРоссияЭкономика
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