Мантуров рассказал об интересе к Aurus со стороны иностранных покупателей

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Среди потенциальных покупателей автомобиля Aurus есть заказчики с Ближнего Востока, а также европейские политики, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Очень много", - сказал министр, отвечая на вопрос, интересуются ли Aurus за рубежом.

"Например, у нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков", - отметил министр.

По его словам, в этом году коммерческим клиентам будет продано всего 5-6 автомобилей из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента.