Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства

АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос дал победителю выборов Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства, сообщило Афинское агентство новостей Президент Греции Прокопис Павлопулос дал победителю выборов Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства, сообщило Афинское агентство новостей АМНА

"Несколько минут назад Павлопулос связался с Мицотакисом и поручил ему сформировать правительство. Ранее председатель парламента Никос Вуцис предоставил президенту результаты общенациональных выборов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента сообщила, что церемония присяги Мицотакиса состоится в 13.00 (время совпадает с московским).

На досрочных парламентских выборах 7 июля консервативная партия "Новая демократия" Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте – у нее 86 мест.

Покидающий пост премьер-министра Алексис Ципрас заявил накануне, что после присяги примет Мицотакиса в резиденции премьера - Дворце Максима и передаст ему кабинет премьер-министра. По словам Ципраса, он будет уважать волю народа на практике, и ни в коем случае не будет повторять то, что сделали его оппоненты.