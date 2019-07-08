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РИА Новости

Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства

Вчера, 11:30
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© REUTERS / Elpida KafantariЛидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис
© REUTERS / Elpida Kafantari
Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис. Архивное фото
АФИНЫ, 8 июл - РИА Новости. Президент Греции Прокопис Павлопулос дал победителю выборов Кириакосу Мицотакису мандат на формирование правительства, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Несколько минут назад Павлопулос связался с Мицотакисом и поручил ему сформировать правительство. Ранее председатель парламента Никос Вуцис предоставил президенту результаты общенациональных выборов", - говорится в сообщении.
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Пресс-служба президента сообщила, что церемония присяги Мицотакиса состоится в 13.00 (время совпадает с московским).
На досрочных парламентских выборах 7 июля консервативная партия "Новая демократия" Мицотакиса получила 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая сейчас Коалиция радикальных левых СИРИЗА Алексиса Ципраса на втором месте – у нее 86 мест.
Покидающий пост премьер-министра Алексис Ципрас заявил накануне, что после присяги примет Мицотакиса в резиденции премьера - Дворце Максима и передаст ему кабинет премьер-министра. По словам Ципраса, он будет уважать волю народа на практике, и ни в коем случае не будет повторять то, что сделали его оппоненты.
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Кириакос МицотакисПрокопис ПавлопулосГрецияВ мире
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