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РИА Новости

В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Мария ЗахароваМИД РФВладимир ПутинРоссияГрузияПолитика
Популярные комментарии
А в России матом уже не ругаются - на нём просто разговаривают!
8 июля, 11:48
Pan Satyros
6201348
А вот наши пропагандисты прям святые.Постоянно ищут как съязвить над негодными Кремлю политиками.Так что делайте выводы.
8 июля, 12:10
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7000038
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