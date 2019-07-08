В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, Захарова подчеркнула, что это "беда Грузии". Каких-либо деталей к сказанному она не добавила.