В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 825 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 418 человек (женщин – 425, детей – 723)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились три гражданина Сирии.