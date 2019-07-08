В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 1,8 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 825 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 407 человек (женщин – 122, детей – 207), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1 418 человек (женщин – 425, детей – 723)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратились три гражданина Сирии.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 36 взрывоопасных предметов.