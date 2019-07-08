В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают установить отсрочку на получение водительских прав для людей, злоупотребляющих алкоголем, сообщает пресс-служба организации.

"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.

По словам эксперта ОНФ, важной задачей является выявление такой "группы риска" при помощи анализов и предупреждение возможных опасных последствий. Отсрочка может даваться на месяц - такая предупредительная мера уже применяется для кандидатов, устраивающихся на опасную производственную работу. При этом, уверен Брюн, для реализации такого механизма необходима "соответствующая законодательная база".

По его мнению, с людьми, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, нужно проводить профилактическую работу в наркологическом диспансере, к которому гражданин прикреплен по месту регистрации. Если после повторной сдачи анализов вновь будет выявлено злоупотребление алкоголем, эксперт предлагает отказывать в получении водительских прав.

Надеяться скрыть тот или иной факт употребления психоактивных веществ бессмысленно, считает Брюн. Он подчеркнул, что современные химико-токсикологические лаборатории позволяют установить, принимал ли человек такие вещества за последние два месяца.