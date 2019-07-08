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РИА Новости

В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить

Вчера, 11:27
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© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель
© Fotolia / Syda Productions
Пьяный водитель. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) предлагают установить отсрочку на получение водительских прав для людей, злоупотребляющих алкоголем, сообщает пресс-служба организации.
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
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По словам эксперта ОНФ, важной задачей является выявление такой "группы риска" при помощи анализов и предупреждение возможных опасных последствий. Отсрочка может даваться на месяц - такая предупредительная мера уже применяется для кандидатов, устраивающихся на опасную производственную работу. При этом, уверен Брюн, для реализации такого механизма необходима "соответствующая законодательная база".
По его мнению, с людьми, склонными к злоупотреблению спиртными напитками, нужно проводить профилактическую работу в наркологическом диспансере, к которому гражданин прикреплен по месту регистрации. Если после повторной сдачи анализов вновь будет выявлено злоупотребление алкоголем, эксперт предлагает отказывать в получении водительских прав.
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Надеяться скрыть тот или иной факт употребления психоактивных веществ бессмысленно, считает Брюн. Он подчеркнул, что современные химико-токсикологические лаборатории позволяют установить, принимал ли человек такие вещества за последние два месяца.
"Это тестирование надо сделать обязательным, чтобы выявить людей со скрытой алкоголизацией и остающихся вне поле зрения наркологической службы", – отметил Брюн, добавив, что обращение к наркологу не означает автоматической постановки на учет: обращение может носить формат консультации.
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