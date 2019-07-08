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РИА Новости
Культура

Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Александр Гращенков / Перейти в фотобанкСкульптура "Рабочий и колхозница"
Скульптура Рабочий и колхозница
© РИА Новости / Александр Гращенков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Керамику с росписью Пабло Пикассо и картины знаменитых русских живописцев можно будет увидеть на ВДНХ, в павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на сайте мэра Москвы.
"Уникальная керамика авторства Пабло Пикассо, а также редкие картины знаменитых русских живописцев представят в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. С 31 июля по 3 ноября там будет проходить выставка под названием "Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка пройдет в рамках межмузейного обмена ВДНХ "Резидент". Экспонироваться будут 90 произведений, созданных с конца XVIII века по 70-е годы XX века, говорится в сообщении.
Можно будет увидеть пейзаж Василия Поленова "Пруд в Веле", портрет коллекционера Жиркевича авторства Ильи Репина, картины Василия Верещагина, керамику, которую расписывал Пабло Пикассо - вазу "Сова", декоративные панно "Голова быка" и "Танец".
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