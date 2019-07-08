Керамику Пикассо и картины Поленова выставят на ВДНХ

"Уникальная керамика авторства Пабло Пикассо, а также редкие картины знаменитых русских живописцев представят в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ. С 31 июля по 3 ноября там будет проходить выставка под названием "Коллекция Ульяновского областного художественного музея: Поленов, Пластов, Пикассо и не только", - говорится в сообщении.