Эксперт оценил итоги выборов в Греции

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Итоги досрочных парламентских выборов в Греции закономерны, отношения Афин и Москвы при новом руководстве страны останутся на достаточно хорошем уровне, считает заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

По данным греческого МВД, после обработки 90% бюллетеней консервативная партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса на досрочных парламентских выборах в Греции набирает 39,78% голосов и получает 158 мест в 300-местном парламенте. Правящая Коалиция радикальных левых СИРИЗА действующего премьера Алексиса Ципраса набирает 31,56% голосов и получает 86 мест в парламенте. Ципрас уже поздравил Мицотакиса с победой, в понедельник он передаст Мицотакису дела.

"Итог выборов в Греции вполне закономерен, поскольку две основные партии – партия Ципраса, которая была у власти, СИРИЗА, и "Новая демократия" Мицотакиса – это основные партии, которые в последние годы и вели между собой парламентско-политическую борьбу, в которой, естественно, всегда некоторое преимущество есть у оппозиции. Поэтому когда оппозиция приходит к власти, то это закономерно", - сказал Швейцер РИА Новости.

Как отметил эксперт, во время нахождения Ципраса на посту премьера Греции у него было несколько слабых моментов, связанных с необходимостью определенных реформ, из-за чего были в некоторой степени ущемлены права малоимущих. Это могло сказаться на поддержке Ципраса этим слоем населения, чьи голоса могли отойти к греческим коммунистам или неофашистам. Кроме этого, как добавил Швейцер, во время нахождения Ципраса на посту премьер-министра были проблемы, связанные с признанием Северной Македонии, что вызвало всплеск националистических настроений и сработало не в пользу греческого премьера.

"Третий момент, который надо учесть, - это история с греческим шельфом, где турки собираются искать нефть. Факт в том, что там тоже есть определенная напряженность вокруг Кипра, поскольку он разделен на греческую и турецкую часть, и здесь тоже есть моменты, которые не во всем Ципрасу удались", - пояснил собеседник агентства.

"Поэтому здесь можно, скорее, говорить не о выигрыше "Новой демократии", а о поражении партии власти. В определенных вопросах они оказались не на высоте, хотя кто мог найти решения этих вопросов – тоже большой вопрос, потому что все было сложно", - добавил Швейцер.

По мнению эксперта, Ципрас сознательно пошел на досрочные выборы, практически зная, чем они окончатся, так как после выборов в Европейский парламент в конце мая СИРИЗА почти на 10% отставала от "Новой демократии" Мицотакиса.

Как считает Швейцер, в настоящий момент сложно сказать, что будет с Грецией при "Новой демократии".

"Что будет с Грецией при партии "Новая демократия", сказать сложно. Хотя эта партия ориентирована на крупную греческую буржуазию, и на Соединенные Штаты в гораздо большей степени, чем это было при Ципрасе, на Европейский союз, что было у Ципраса, но с меньшими оговорками, у него были оговорки по поводу Европейского союза", - пояснил эксперт.

Говоря об отношениях Греции и России, он сказал, что отношения между странами достаточно стабильные, какие-то отдельные спорные моменты в отношениях могут быть.

"Они (спорные моменты – ред.) возникали и раньше, и до Ципраса, и при Ципрасе, но в принципе эта страна православная, она к России относится вполне по-дружески, если говорить о народе. Что касается властей, они, как и любые власти, заинтересованы в экономическом развитии отношений. И хотя Греция входит в санкционный список (против России), но не активно в нем участвует, она не активный игрок на санкционном поле. Я думаю, что общие отношения культурные и политические и при "Новой демократии" останутся на достаточно хорошем и устраивающем Россию уровне", - добавил Швейцер.