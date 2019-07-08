Митингующие в Киеве требуют отменить проведение телемоста с Москвой

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Несколько десятков представителей партии "Голос", лидером которой является украинский музыкант Святослав Вакарчук, в понедельник пикетируют офис телеканала NewsOne с требованием отменить телемост с Россией, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18:00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. При этом украинский Союз журналистов выразил возмущение проведением телемоста, СНБО Украины призвал не паниковать, а партия Порошенко увидела в телемосте попытку повлиять на выборы.

Митингующие держат плакаты "Не телемост, а телемина", "Чемоданы, аэропорт, Москва", "Нет информационной оккупации Украины".

Вакарчук, выступая на митинге, потребовал от СНБО и СБУ расследовать, "каким образом теперешние собственники холдинга "Новости" (куда входит NewsOne. — Прим. ред.) консолидировали у себя телеканалы", которые, по его мнению, занимают пророссийскую позицию.

В частности, по его словам, партия "Голос" требует проверить источники доходов собственников телеканалов, которые входят в холдинг, и их декларации.