Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T11:23Z
https://ria.ru/20190708/1556302456.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Митингующие в Киеве требуют отменить проведение телемоста с Москвой

Вчера, 11:23
4655
КИЕВ, 8 июл — РИА Новости. Несколько десятков представителей партии "Голос", лидером которой является украинский музыкант Святослав Вакарчук, в понедельник пикетируют офис телеканала NewsOne с требованием отменить телемост с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18:00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым — с украинской. При этом украинский Союз журналистов выразил возмущение проведением телемоста, СНБО Украины призвал не паниковать, а партия Порошенко увидела в телемосте попытку повлиять на выборы.
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Вчера, 10:27
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Митингующие держат плакаты "Не телемост, а телемина", "Чемоданы, аэропорт, Москва", "Нет информационной оккупации Украины".
Вакарчук, выступая на митинге, потребовал от СНБО и СБУ расследовать, "каким образом теперешние собственники холдинга "Новости" (куда входит NewsOne. — Прим. ред.) консолидировали у себя телеканалы", которые, по его мнению, занимают пророссийскую позицию.
В частности, по его словам, партия "Голос" требует проверить источники доходов собственников телеканалов, которые входят в холдинг, и их декларации.
Вакарчук отметил, что митингующие не собираются провоцировать никакого силового противостояния у телеканала. "Такие телеканалы, как NewsOne, необходимо остановить, но с точки зрения законодательства", — отметил Вакарчук.
Ньюсрум телеканала Россия 1
Вчера, 09:52
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
63101312
Телемост Россия - УкраинаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
РИА
Новости
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Ньюсрум телеканала Россия 1
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
Участники Марша свободы на проспекте Руставели в Тбилиси
В Грузии участники двух митингов не могут поделить место у парламента
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал идею провести телемост между Россией и Украиной
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленского разозлило предательство Европы: "Нас никто не спрашивает!"
В Москве после ДТП погиб сын известного бизнесмена, сообщил источник
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Паспорт гражданина Украины
Глава СНБО выступил за введение двойного гражданства на Украине, но не с РФ
В Брянске объяснили депортацию беженца, которого ждет казнь в Того
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния