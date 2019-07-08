В Брянске объяснили депортацию беженца, которого ждет казнь в Того

БРЯНСК, 8 июл – РИА Новости. Беженец из Того, находившийся в центре временного содержания в Брянской области и которого на родине ждет смертная казнь, не просил временного убежища, следует из сообщения УМВД по региону.

Ведомство поясняет, что гражданин Того Бозобэйида Батома незаконно находился на территории России с декабря 2014 года. В Брянскую область он попал 20 июня этого года, когда власти Белоруссии передали его в Россию в порядке реадмиссии, так как он незаконно находился на территории их страны.

В Брянской области Батома был помещен в центр временного содержания иностранных граждан. После чего от его законного представителя поступило заявление с просьбой разъяснить порядок предоставления временного убежища.

"Иностранному гражданину был предоставлен переводчик, с помощью которого ему был разъяснен порядок предоставления временного убежища. Тем не менее, за время нахождения на территории Брянской области заявлений установленного образца о предоставлении временного убежища от Бозобэйида Батома и его законного представителя не поступало", - отмечает ведомство.

Помимо того, УМВД России по Брянской области отмечает, что информации о действующих судебных решениях, ограничивающих депортацию Бозобэйида Батома, к ним не поступало. В связи с этим было принято законное решение о депортации указанного гражданина.

Ранее сообщалось, что в Того Батома был гвардейцем и участвовал в разгоне антиправительственных митингов. После отказа выполнять приказ об устранении лидера местной оппозиции его начали преследовать, за уклонение от приказа Батома был отправлен в тюрьму. В 2014 году ему удалось покинуть Того. Через год он подал прошение о получении статуса беженца в России, но получил отказ. Также он несколько раз безуспешно пытался получить в ФМС временное убежище.