В Карачаево-Черкесии проверят жалобу на неполучение льготных лекарств

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следователи организовали проверку после жалобы жительницы Карачаево-Черкесии в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на неполучение льготных лекарств, сообщается на сайте Следователи организовали проверку после жалобы жительницы Карачаево-Черкесии в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным на неполучение льготных лекарств, сообщается на сайте СК РФ.

"Аминат Едиева во время прямой линии с президентом РФ обратилась с проблемой, которую не могут решить на местах чиновники. Суть вопроса заключалась в том, что она, как льготник, имеет право на получение рецептурных препаратов, однако не получает необходимые лекарства в должном объеме. Женщина рассказала в интервью федеральному телеканалу, что ей приходится экономить и ставить уколы уже использованными шприцами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Росздравнадзор провел проверку в субъектах России по льготному обеспечению граждан лекарствами и выявил в ряде регионов грубые нарушения. Нарушения были выявлены в Брянской, Воронежской, Орловской, Рязанской, Самарской, Ульяновской, Кемеровской областях, республиках Карелия, Коми, Адыгея, Крым, Мордовия, Хакасия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, а также в Краснодарском крае.