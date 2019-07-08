В Сети появился первый тизер фильма "Мулан"

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Интернете появился первый тизер экранизации диснеевского мультфильма "Мулан" с китайской актрисой Лю Ифей в главной роли, . В Интернете появился первый тизер экранизации диснеевского мультфильма "Мулан" с китайской актрисой Лю Ифей в главной роли, сообщает Variety.com.

В тизере Ифей, известная по фильму "Запретное царство", показывает мастерское владение мечом. Можно увидеть коня героини по кличке Хан, а вот помощников девушки – дракона Мушу и сверчка Кри-ки в ролике нет.

Режиссером ремейка стала Ники Каро, известная по работе над фильмом "Жена смотрителя зоопарка". Помимо Лю Ифей, в картине снялись Джет Ли (китайский император), Гун Ли (ведьма) и Донни Йен (наставник Мулан).

Мультфильм о девушке, вступившей в ряды китайской армии, вышел на экраны в 1998 году.