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РИА Новости

Грузинский народ стал заложником "политических мракобесов", заявили в ГД

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Грузинский народ оказался заложником "политических и телевизионных мракобесов", реагировать на ругань телеведущего оппозиционного канала "Рустави 2" в адрес российского руководства Москве никак не стоит, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
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"В наших отношениях до улучшения политического климата в Тбилиси вряд ли что-то изменится, мы и так не в самых приятельских отношениях. Мне жаль, что сегодня простой грузинский гражданин, по сути, стал заложником и политических, и телевизионных мракобесов", - сказал Бальбек РИА Новости.
"Уверен, нам никак не стоит реагировать, потому что площадная брань в адрес лидера другой страны - это показатель слабости", - подчеркнул парламентарий.
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Он также заметил, что президент и премьер Грузии до недавнего времени всячески потакали радикалам в грузинском обществе. "Те, почувствовав поддержку, решили выплеснуть это в прямом эфире, а, осознав удар по политическому имиджу страны, конечно же, официальный Тбилиси начал говорить о недопустимости подобного", - считает он.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Руслан БальбекГосдума РФВладимир ПутинРоссияГрузияПолитика
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