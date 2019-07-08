На Кубани четыре человека погибли в ДТП

СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту ДТП на Кубани, в котором погибли водитель легкового автомобиля и три его пассажира, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что вечером в воскресенье на автодороге А290 "Новороссийск – Керчь" 90 километр в Красноармейском районе Кубани произошло ДТП. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля "Hyundai" при развороте не убедился в безопасности движения и допустил столкновение с автомобилем "Volvo" .