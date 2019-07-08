В Братске самолет совершил вынужденную посадку из-за смерти пассажирки

ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Борт авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск-Якутск, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братск из-за смерти пассажирки, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту "Якутск".

По его данным, ЧП произошло в воскресенье.

"Женщина во время полета пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. К сожалению, она скончалась еще до приземления воздушного судна. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Имеется информация, что это была жительница Таджикистана, летевшая в Якутск к родне", - рассказал источник.

Прокуратура Братска подтвердила инцидент, отметив, что женщине стало плохо с сердцем. "Вызвали реанимацию, но она умерла до приземления самолета", - сказал РИА Новости представитель прокуратуры города.