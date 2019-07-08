Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T11:12Z
https://ria.ru/20190708/1556301880.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155319/76/1553197639_0:49:961:589_1036x0_80_0_0_c4566f3f79373a3f239f82305f575d73.jpg
РИА Новости

Мантуров лично вносит рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus

Вчера, 11:12
1096
© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской ФедерацииДенис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant
Денис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant
© Фото : Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров за рулем внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что лично предлагает рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus на основании личного опыта использования машины, и заверил, что разработчики прислушиваются к его советам.
"Мне самому нравится вносить рекомендации по совершенствованию работы автомобиля", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости. "Прислушиваются, да", - добавил он.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. архивное фото
29 августа 2018, 10:06
Мантуров хочет для себя приобрести внедорожник Aurus
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Автомобиль, находящийся в распоряжении главы Минпромторга, прошел около 11 тысяч километров. По словам министра, машину забирают для проверки в то время, пока он находится в командировках. При этом Мантуров не стал скрывать, что в процессе опытной эксплуатации машины возникают отдельные технические вопросы.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
715022
SollersНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФМоскваЭкономика
Рекомендуем
Автомобиль Aurus Senat
Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей
РИА
Новости
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров: мы просто не имеем права ни от кого зависеть
Автомобиль Aurus на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
На ИННОПРОМ покажут Aurus с разделенным на две части салоном
Автомобиль Aurus Senat на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Мантуров рассказал об интересе к Aurus со стороны иностранных покупателей
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Соглашение ОПЕК+ может принести бюджету 3,5 триллиона рублей, заявил Новак
Авианосец Викрамадитья
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"
Названо самое холодное место в Подмосковье
Правительство одобрило проект частной автомагистрали из России в Китай
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния