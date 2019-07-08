Мантуров лично вносит рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что лично предлагает рекомендации по совершенствованию автомобилей Aurus на основании личного опыта использования машины, и заверил, что разработчики прислушиваются к его советам.

"Мне самому нравится вносить рекомендации по совершенствованию работы автомобиля", - сказал Мантуров в интервью РИА Новости. "Прислушиваются, да", - добавил он.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.