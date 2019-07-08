Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора

ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, о возможной отставке которого сообщили в СМИ, работает в плановом режиме, предпосылок для его досрочного ухода нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Левинталя.

"Александр Борисович (Левинталь) в отставку не собирается. Работает в плановом режиме. Каких-либо предпосылок для его отставки нет", - сказал собеседник агентства.