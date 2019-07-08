Правительство ЕАО опровергло слухи о возможной отставке губернатора

ХАБАРОВСК, 8 июл - РИА Новости. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь, о возможной отставке которого сообщили в СМИ, работает в плановом режиме, предпосылок для его досрочного ухода нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что в рамках очередной ротации могут быть заменены главы Архангельской и Калужской областей Игорь Орлов и Анатолий Артамонов, велика вероятность отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также возможна отставка еще нескольких губернаторов, в том числе Левинталя.
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"Александр Борисович (Левинталь) в отставку не собирается. Работает в плановом режиме. Каких-либо предпосылок для его отставки нет", - сказал собеседник агентства.
Левинталь занял пост главы Еврейской АО (граничит с Китаем, входит в состав Дальневосточного федерального округа) в сентябре 2015 года после выборов, на которых получил более 75% голосов избирателей. Его полномочия завершаются в сентябре 2020 года.