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РИА Новости

Почти 3,5 тысячи погибших животных уничтожили после паводка в Приангарье

Вчера, 11:03
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 3,5 тысячи животных, погибших при наводнении в Иркутской области, уничтожили специалисты в пострадавших от стихии районах ради инфекционной безопасности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Уничтожена 3491 туша погибших животных, в том числе 226 за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
По последним данным МЧС, 23 человека погибли при паводке в Иркутской области, восемь числятся пропавшими без вести. От паводка в регионе пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 тысячи человек. За медицинской помощью обратились 3 тысячи 212 человек, госпитализированы 442 человека.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
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