Почти 3,5 тысячи погибших животных уничтожили после паводка в Приангарье

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 3,5 тысячи животных, погибших при наводнении в Иркутской области, уничтожили специалисты в пострадавших от стихии районах ради инфекционной безопасности, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По последним данным МЧС, 23 человека погибли при паводке в Иркутской области, восемь числятся пропавшими без вести. От паводка в регионе пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 тысячи человек. За медицинской помощью обратились 3 тысячи 212 человек, госпитализированы 442 человека.