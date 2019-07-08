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РИА Новости

На ИННОПРОМ покажут Aurus с разделенным на две части салоном

Вчера, 11:01
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Автомобиль Aurus на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На промышленной выставке ИННОПРОМ будет представлено два автомобиля Aurus: один золотого цвета, второй – с разделенным на две части салоном, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Да, Aurus будет представлен на ИННОПРОМ. Это будет та же машина, что уже побывала в Женеве и на ПМЭФ – в цвете "Русское золото". Вчера она была на Innoprom Golf Cup (турнир по гольфу), чтобы заменить там иностранные люксовые бренды, а уже сегодня – на площадке проведения форума", - сказал министр.
"Но будет и второй демонстрационный автомобиль – он особенно заинтересует тех, кто интересуется разработками, которые использовались при создании машины. Салон будет разделен на две части: в одной – завершенный внешний облик, в другой – демонстрация технологических решений", - сообщил он.
Участники на V Российско-Китайском ЭКСПО 2018 в рамках 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в международном выставочном центре Екатеринбург-ЭКСПО
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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ
Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году ИННОПРОМ пройдет с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.
Читайте полный текст интервью Дениса Мантурова >>
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Международная промышленная выставка ИННОПРОМ
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