На ИННОПРОМ покажут Aurus с разделенным на две части салоном

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. На промышленной выставке ИННОПРОМ будет представлено два автомобиля Aurus: один золотого цвета, второй – с разделенным на две части салоном, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да, Aurus будет представлен на ИННОПРОМ. Это будет та же машина, что уже побывала в Женеве и на ПМЭФ – в цвете "Русское золото". Вчера она была на Innoprom Golf Cup (турнир по гольфу), чтобы заменить там иностранные люксовые бренды, а уже сегодня – на площадке проведения форума", - сказал министр.

"Но будет и второй демонстрационный автомобиль – он особенно заинтересует тех, кто интересуется разработками, которые использовались при создании машины. Салон будет разделен на две части: в одной – завершенный внешний облик, в другой – демонстрация технологических решений", - сообщил он.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.