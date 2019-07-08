Израильские военные сбили дрон, залетевший из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

О назначении и принадлежности дрона информации пока не поступало.

"Военнослужащие Армии обороны Израиля засекли БПЛА, который проник на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ войска сбили БПЛА и забрали его для изучения", - говорится в сообщении.