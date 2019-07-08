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РИА Новости

Израильские военные сбили дрон, залетевший из сектора Газа

Вчера, 10:58
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июл - РИА Новости. Израильские военные сбили беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
О назначении и принадлежности дрона информации пока не поступало.
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"Военнослужащие Армии обороны Израиля засекли БПЛА, который проник на израильскую территорию из сектора Газа. В ответ войска сбили БПЛА и забрали его для изучения", - говорится в сообщении.
В прошлом палестинские боевики неоднократно использовали беспилотники в попытках атаковать цели на территории Израиля, но всякий раз аппараты удавалось перехватить.
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Тель-АвивИзраильВ мире
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