В Гонконге в ходе очередных протестов задержали шесть человек

ПЕКИН, 8 июл - РИА Новости. Полиция Гонконга в воскресенье задержала шесть человек в ходе разгона очередного крупного протеста против внесения поправок в закон об экстрадиции, говорится в заявлении местной полиции.

Более 230 тысяч противников внесения поправок к законопроекту об экстрадиции вновь вышли на улицы Гонконга в воскресенье, на этот раз демонстрации прошли не в районе, где расположены правительственные здания, а в популярном у туристов районе Чимсачей на полуострове Коулун.

Полиция задержала одного участника протестов, который не смог предоставить документ, удостоверяющий его личность. Задержание произошло во временной промежуток между 15.30 до 17.40, который был официально запрошен организаторами для демонстрации в воскресенье. По заявлению полиции, несмотря на то, что на улицы вышли более 230 тысяч человек вместо ожидаемых 58 тысяч, демонстрации прошли в целом мирно и спокойно.

Однако часть протестующих решили продолжить демонстрации, заблокировав улицу Кантон около 21.00 по местному времени. На место прибыла полиция, призвавшая собравшихся немедленно разойтись, так как к тому времени демонстрация должна была завершиться и происходящее было несанкционированным протестом.

Отмечается, что "после многочисленных предупреждений, полиция около 23.00 начала разгонять протестующих, некоторые оказывали сопротивление, в результате пять человек были задержаны за нападение на полицейских и действия, препятствующие исполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов".

Масштабные протесты в Гонконге начались в начале июня из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Во время первой многотысячной акции протеста 12 июня произошли столкновения полиции с протестующими. Полиция применила перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. Еще одна масштабная акция прошла 16 июня, когда около 2 миллионов человек вышли на протесты.