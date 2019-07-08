В Приморье пенсионер МВД спас тонущего в реке мальчика

ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Пенсионер МВД из города Арсеньев Приморского края Аркадий Руднев, который раньше служил в управлении по борьбе с организованной преступностью, а сейчас работает инструктором по вождению, рассказал РИА Новости, что проезжал мимо реки Дачная, решил покормить уток, увидел тонущего мальчика и спас его.

"Я капитан милиции в отставке, работаю инструктором по вождению. Ехал с курсантом мимо реки Дачная, была с собой корочка хлеба, решил остановиться уток покормить. Смотрю - на перилах моста мальчишка висит, снизу другой его подначивает прыгнуть. Он взял и прыгнул, сразу с головой в воду ушел, выныривает, глаза по семь копеек, на месте барахтается, опять под воду ушел",- описал Руднев РИА Новости происшествие на реке Дачная.

Увидев, что мальчик не умеет плавать и тонет, пенсионер МВД положил телефон на берег и бросился в воду. По словам Руднева, в том месте реки, где барахтался ребенок, ему самому вода доходила до уровня шеи.

"Там мне по шею было, 181 сантиметр рост у меня, я его за руку схватил, вытащил, по спине похлопал, он покашлял. Спросил: "Живой?", он: "Живой",- закончил рассказ собеседник агентства.