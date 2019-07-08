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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье в октябре презентует в Турции инвестиционный потенциал региона

Вчера, 10:53
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Презентация инвестиционного потенциала Московской области для турецкого бизнеса в рамках роуд-шоу состоится в октябре в Стамбуле и Бурсе, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Товарооборот Московской области с Турецкой Республикой один из наиболее интенсивно растущих: за последние годы он увеличился почти на четверть и достиг 682 миллионов долларов. Многие наши производители заинтересованы выйти на турецкий рынок, также и инвесторы из Турции рассматривают Подмосковье, как наиболее привлекательную площадку для локализации своего бизнеса", - цитирует пресс-служба первого зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.
Отмечается, что тема подготовки к роуд-шоу был затронута в ходе встречи Хромова с заместителем министра торговли Турецкой Республики Гонжей Йылмаз Батур, которая прошла в рамках работы международной промышленной выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге.
Ранее сообщалось, что власти Московской области также планируют продемонстрировать инвестиционный потенциал региона в Индии. Роуд-шоу в октябре-ноябре этого года.
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