Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:52Z
https://ria.ru/20190708/1556301339.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153071/59/1530715957_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_5d2c155edb2083e5e46bf2c9fd4c8475.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:52
154
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.
Американский военнослужащий в Сирии
7 июля, 13:29
США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию
Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения - 2531. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000000
Война в СирииСирияРоссия
Рекомендуем
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись более 1,8 тысячи беженцев
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи.
Путин обсудил с Нетаньяху взаимодействие по Сирии
Город Алеппо в Сирии
Правительство Германии готово продолжить участвовать в коалиции в Сирии
Журналисты у лагеря беженцев на юге Дамаска
В пригороде Дамаска готовятся к возвращению беженцев из Египта и Иордании
Лента
новостей
Сирийско-ливанская граница. Архивное фото
На сирийско-ливанской границе ежедневно фиксируют возвращение беженцев
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иран может увеличить уровень обогащения урана в качестве новой меры по СВПД
Далай-лама
Далай-лама поделился рецептом "лучшего транквилизатора"
Израильские военные сбили дрон, залетевший из сектора Газа
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов восточной части сирийского Алепп
Боевики в Сирии за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо
Россия предложила Индии производить подлодки и оснащать их "БраМосами"
СМИ: в Иране один человек погиб и 20 пострадали из-за землетрясения
В КБР начались увольнения полицейских, обвиняемых в получении взяток
Авианосец Викрамадитья
Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис
Президент Греции дал Мицотакису мандат на формирование правительства
Санкт-Петербург
Избирком зарегистрировал Беглова кандидатом на пост губернатора Петербурга
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния