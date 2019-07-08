В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять фактов открытия огня в провинции Хама", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.