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РИА Новости
Туризм

Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах

Вчера, 10:51
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкГород Батуми
Город Батуми
© Sputnik / Денис Асланов
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ТБИЛИСИ, 8 июл - РИА Новости. Российские туристы массово аннулируют брони в гостиницах Батуми, Кутаиси и регионе Кахетия после отмены авиарейсов из РФ, а местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
"Регион Аджарии и приморский город встали перед серьезным вызовами: отменено достаточно большое количество броней. В регионе Кахетия ситуация такая же; в Кутаиси тоже, к сожалению... поступают просьбы и требования сохранить существующий рынок. Местные жители интересуются, как правительство собирается действовать, чтобы сохранить турпоток из России",- заявила Квиривишвили журналистам.
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По ее словам, для жителей этих регионов туризм является самым важным, а иногда и единственным источником дохода. Глава Нацагентства сообщила, что на текущей неделе руководство разработает план действий.
Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Вскоре российские власти вслед за национальными перевозчиками запретили летать в Россию и грузинским авиакомпаниям.
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Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. В мае граждане России нанесли в Грузию 172,2 тысячи визитов, более 152 тысяч россиян посетили Грузию в июне и заняли первое место среди иностранцев, приезжающих в эту страну. Квривишвили ранее сообщала, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, за шесть месяцев текущего года около 700 тысяч россиян, за весь год ожидалось прибытие 2,7 миллионов граждан РФ. По ее словам, до конца 2019 года Грузия потеряет 1 миллион туристов из России и прибыль в около 710 миллионов долларов.
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На фоне запрета на авиасообщение между странами Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что страна не будет со своей стороны отказываться от торговли с Россией и прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут Грузии на пользу. Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией чтобы не подвергать финансовые проблемы для жителей страны. К разумной политике с Москвой призывают и владельцы грузинских винодельных компаний.
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Кто управляет протестами в Грузии
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ТуризмПротесты в ГрузииНовости - ТуризмРоссияГрузия
Популярные комментарии
"местные жители интересуются, как власти Грузии собираются действовать, чтобы сохранить турпоток из России". Элементарно, господа местные жители! Выбирайте во власть тех людей, которые не разжигают анти-российскую истерию. Или отвечайте за свой нынешний выбор... Ваших президентов уж точно не россияне выбирали )
8 июля, 11:01
Дмитрий Широков
4100000
У них есть выбор , обслуживать американских военных, и стать международной базой ,,демократических террористов" , или вспомнить свою историю !
8 июля, 11:16
Александр Несен
3600000
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