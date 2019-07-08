В Якутске "цифру" временно отключат из-за работ на телебашне

ЯКУТСК, 8 июл – РИА Новости. Цифровое телевещание отключат в Якутске с 9 по 19 июля из-за демонтажа аналогового оборудования на городской телебашне, сообщает министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики.

Третьего июня в 36 регионах России, в том числе в Якутии, прошла третья волна отключения аналогового вещания федеральных телеканалов и перехода на цифровое ТВ.

В понедельник в ведомстве уведомили горожан о временном отключении "цифры".

"С 9 по 19 июля… будут проводить работы по демонтажу оборудования аналогового вещания с телебашни города Якутска. В связи с этим ожидаются внеплановые отключения технических средств цифрового эфирного вещания 1-го и 2-го мультиплексов, а также радиоканалов "Радио России" и "Маяк". Работы будут проводиться в будние дни с 10:00 до 17:00 по местному времени", - информируют власти.

Ранее со ссылкой на министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова сообщалось, что все жители региона будут охвачены цифровым вещанием в течение двух месяцев.