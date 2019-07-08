Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение, что скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, может быть спланированной провокацией. Его слова Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение, что скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, может быть спланированной провокацией. Его слова приводит Sputnik Грузия.

Каладзе поставил под сомнение, что брань в прямом эфире была личной инициативой тележурналиста.

Очень невзрачно выглядит попытка Нацдвижения (бывшая правящая партия – Прим. ред.) представить здоровую реакцию общества как давление на СМИ. Это полное нахальство, что подчеркивает реальные цели провокаций. Каха Каладзе

В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси пришли к ее зданию, чтобы выразить недовольство выступлением Габунии. Жители города закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора.

Позже телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поведение журналиста.

Скандальное выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. Поступок также возмутил пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате инцидента грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.