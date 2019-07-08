Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:48Z
https://ria.ru/20190708/1556301035.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155576/29/1555762956_0:0:2986:1681_1036x0_80_0_0_8aad6bd966ed22757ca377a7b0282476.jpg
РИА Новости

Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией

Вчера, 10:48
9263
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкМэр Тбилиси Каха Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил мнение, что скандальное выступление грузинского тележурналиста Георгия Габунии, который в воскресенье вечером начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина, может быть спланированной провокацией. Его слова приводит Sputnik Грузия.
Каладзе поставил под сомнение, что брань в прямом эфире была личной инициативой тележурналиста.
Очень невзрачно выглядит попытка Нацдвижения (бывшая правящая партия – Прим. ред.) представить здоровую реакцию общества как давление на СМИ. Это полное нахальство, что подчеркивает реальные цели провокаций.
Каха Каладзе
В ночь на понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание после того, как сотни жителей Тбилиси пришли к ее зданию, чтобы выразить недовольство выступлением Габунии. Жители города закидали здание "Рустави 2" вениками, яйцами и бутылками, потребовав уволить тележурналиста и отправить в отставку гендиректора.
Позже телекомпания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за поведение журналиста.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 08:52
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
Скандальное выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии. Поступок также возмутил пользователей Сети в Грузии, которые выразили опасение, что в результате инцидента грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Вещание телеканала восстановили в 07:30 (06:30 мск).
3732152
Скандал вокруг "Рустави 2"Каха КаладзеВладимир ПутинРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
В МИД прокомментировали оскорбления руководства России на "Рустави 2"
РИА
Новости
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян пригласила сотрудников "Рустави 2" на курорты Северного Кавказа
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности. 5 июля 2019
Грузинские пользователи Сети отреагировали на заявления ведущего о Путине
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева назвала поступок грузинского телеведущего мерзостью и пошлостью
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Президент Украины Владимир Зеленский
Националисты поставили Зеленскому ультиматум из-за телемоста с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушкова возмутил ответ гендиректора "Рустави 2" на скандал вокруг канала
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
Канделаки прокомментировала брань грузинского ведущего в адрес Путина
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Город Батуми
Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна
11:19СК проводит проверку из-за токсичной свалки в Нижегородской области
11:19Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове
11:15МИД Пакистана назвал сообщения об участии премьера в ВЭФ спекуляциями
11:15 На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел
11:14Эксперт назвал последствия роста акцизов на вино в России
11:14Власти Карелии прокомментировали "лидерство" республики по числу разводов
11:12Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки
11:12В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"
11:10Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи
11:06В России создали систему сигналов, снижающую вероятность авиакатастроф
11:05Китай призвал США немедленно отменить планы по поставкам вооружений Тайваню
11:03В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда
11:02Далай-лама призвал дать детям беженцев возможность получать образование
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
Лента новостейМолния