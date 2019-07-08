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РИА Новости

Канал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией, заявили в Раде

Вчера, 10:48
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КИЕВ, 8 июл – РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила в понедельник, что телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией.
Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов с российской стороны, Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.
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"Служба безопасности должна дать оценку таким вещам в первую очередь. Также оценку должен дать Национальный совет по вопросам телерадиовещания. Он должен предупредить, запрещена ли трансляция и ретрансляция телеканала ("Россия 1" - ред.). Фактически это ретрансляция запрещенного на Украине продукта. Очевидно, надо собрать Нацсовет для того, чтобы он предупредил канал, чем это угрожает. Я скажу, чем это грозит: предупреждением, штрафами и, в конце концов, отбором лицензии", - сказала она.
По ее словам, проведение телемоста нельзя оценивать иначе, как провокацию.
На Украине с лета 2014 года запрещено вещание десятков российских каналов. В черный список попали "Первый канал", "Россия 24", "Звезда", РЕН-ТВ, Life News, "РТР-Планета", RT, а также множество развлекательных, детских или спортивных каналов, таких как "Улыбка ребенка", "Охота и рыбалка", "Мини Муви", "Настоящее Смешное Телевидение". В России эти ограничения не раз называли недопустимыми и расценили действия Киева как наступление на свободу СМИ.
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0150009
Телемост Россия - УкраинаNewsOneВиктория СюмарАндрей МалаховВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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