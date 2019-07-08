После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились в знак протеста против оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Так, оператор Леван Маргвелашвили на митинге возле здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту.
"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", — сказал он.
Также канал покинул Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов страны "Подруги моей жены".
Во время воскресной передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине и его покойных родителях. Это вызвало возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Вещание было прервано.
Позже руководство телекомпании принесло извинения, и вещание возобновилось.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.