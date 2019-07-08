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РИА Новости

После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники

Вчера, 10:43
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Микрофон телекомпании "Рустави-2"
Микрофон телекомпании Рустави-2
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились в знак протеста против оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Так, оператор Леван Маргвелашвили на митинге возле здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту.
"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", сказал он.
Также канал покинул Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов страны "Подруги моей жены".
Во время воскресной передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине и его покойных родителях. Это вызвало возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Вещание было прервано.
Позже руководство телекомпании принесло извинения, и вещание возобновилось.
Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, а также огромное количество пользователей соцсетей, которые опасаются, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Акция протеста у здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
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Скандал вокруг "Рустави 2"ГрузияРустави 2В мире
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