После скандала с ведущим из "Рустави 2" начали увольняться сотрудники

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились в знак протеста против оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились в знак протеста против оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия

Так, оператор Леван Маргвелашвили на митинге возле здания телеканала бросил камеру и порвал свою пресс-карту.

"У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли", — сказал он.

Также канал покинул Леван Ростомаули, который работал над одним из самых рейтинговых сериалов страны "Подруги моей жены".

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Во время воскресной передачи "P.S." ведущий Георгий Габуния грубо высказался о Путине и его покойных родителях. Это вызвало возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию "Рустави 2" и потребовали уволить ведущего и гендиректора Нику Гварамию. Вещание было прервано.

Позже руководство телекомпании принесло извинения, и вещание возобновилось.