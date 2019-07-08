Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов

ЧЕЛЯБИНСК, 8 июл - РИА Новости. Самолет компании Red Wings попал в грозу по пути из Анталии (Турция) в Челябинск, из-за чего вылет обратного рейса задерживается более чем на 12 часов "по техническим причинам", сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Как сообщается в паблике "Типичный Челябинск" в "ВКонтакте" со ссылкой на пассажиров, в самолет ударила молния, но обошлось без пострадавших. Подтверждением этой информации агентство не располагает.
Хотя, как передает корреспондент РИА Новости, ночью в Челябинске действительно была сильная гроза с молниями.
"Самолет, следовавший из Анталии в Челябинск, ночью в понедельник прошел через грозу. Вылет этого самолета в Анталию задержан по техническим причинам. С бортом работают техники", - сказал собеседник агентства в аэропорту.
По его словам, вылет ожидают 218 человек.
Согласно онлайн-табло аэропорта, рейс из Челябинска в Анталию должен был вылететь в 01.40 (23.40 мск воскресенья), но был задержан до 14.00 (12.00 мск).