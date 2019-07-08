Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:39Z
https://ria.ru/20190708/1556300600.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу

10:39
44
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ, которые необходимо мониторить на федеральном уровне, надо сократить с 260 до двух десятков и сделать мониторинг автоматическим, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
"В России определены 260 загрязняющих веществ, которые подлежат государственному регулированию согласно распоряжению правительства. Мир идет по другому пути, потому что все охватить невозможно. Выделяют наиболее вредные и наиболее распространенные вещества для людей, животных и растений и сокращают количество измерений, проводимое на федеральном уровне, а остальные замеры проводят на региональном и муниципальном уровнях. В этом случае по стране измеряется какой-то один набор данных. Скажем, европейская практика - измерять показатели по 16 веществам во всех странах Евросоюза", - пояснил Яковенко.
Вид на бизнес-центр Риверсайд-Дон на берегу реки Дон в городе Ростове-на-Дону. Архивное фото.
15 ноября 2018, 14:36
Greenpeace рассказал о снижении уровня загрязнения главных рек России
Он также уточнил, что для федерального проекта "Чистый воздух" Росгидромет будет измерять от 8 до 22 веществ, включая мелкие взвешенные частицы, в зависимости от программы наблюдений в 12 городах.
000000
Обсудить 0
Новости - ЭкологияРосгидрометРоссияОбщество
Рекомендуем
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
РИА
Новости
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси
Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
Ньюсрум телеканала Россия 1
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
Лента
новостей
В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
Эгилс Левитс
Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
Аэропорт в Мумбаи работает с перебоями из-за сильных ливней
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Паводок в Иркутской области побил рекорды за весь период наблюдений
Вид на город Хабаровск
В Хабаровск пришла тридцатиградусная жара
Древний город Баган (Паган), Мьянма
В Мьянме город Баган получил статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО
Паводок в Иркутской области
В Иркутскую область придет холодный фронт с дождями
Истребитель МиГ-29
Источник: Узбекистан заказал у России модернизацию истребителей МиГ-29
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
СССР без пакта с Германией имел бы призрачные шансы в войне, считает Иванов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43После скандала с ведущим "Рустави-2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК попросил продлить Майклу Калви срок домашнего ареста
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
10:13В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
10:12В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
10:06Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента новостейМолния