Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Количество загрязняющих веществ, которые необходимо мониторить на федеральном уровне, надо сократить с 260 до двух десятков и сделать мониторинг автоматическим, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.

"В России определены 260 загрязняющих веществ, которые подлежат государственному регулированию согласно распоряжению правительства. Мир идет по другому пути, потому что все охватить невозможно. Выделяют наиболее вредные и наиболее распространенные вещества для людей, животных и растений и сокращают количество измерений, проводимое на федеральном уровне, а остальные замеры проводят на региональном и муниципальном уровнях. В этом случае по стране измеряется какой-то один набор данных. Скажем, европейская практика - измерять показатели по 16 веществам во всех странах Евросоюза", - пояснил Яковенко.