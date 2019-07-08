Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:39Z
https://ria.ru/20190708/1556300588.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки

10:39
41
КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в Красноярском крае от удара током на крыше трансформаторной подстанции, сообщается на сайте СК.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел недалеко от села Далай Иланского района Красноярского края. Подростку было 15 лет. По версии следователей, девятиклассник с дедом отправился косить траву, отпросился погулять и залез на крышу трансформаторной подстанции, где дотронулся до проводов и скончался на месте от удара током.
"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка от удара током", - говорится в сообщении.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, устанавливается организация, которой принадлежит трансформаторная будка.
1 июля, 14:23
В Казани от удара током погиб виновник резонансного ДТП 2012 года
000001
Обсудить 0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
РИА
Новости
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
Эгилс Левитс
Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
Лента
новостей
Более двух тысяч десантников отправилось на учения в Краснодарский край
В Ростовской области автомобиль врезался в столб
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси
В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
В Крыму в результате ДТП с газовозом погиб человек
Ньюсрум телеканала Россия 1
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
Сергей Калашников
В СФ призвали не драматизировать ситуацию с руганью грузинского журналиста
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
В Хмельницком Порошенко встретили криками "Позор!"
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:43После скандала с ведущим "Рустави-2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
10:26В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
10:22Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек
10:20Пострадавшая от паводка в Приангарье семья едва не осталась без матпомощи
10:20В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека
10:19СК попросил продлить Майклу Калви срок домашнего ареста
10:19В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
10:13В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
10:12В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
10:06Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела
Лента новостейМолния