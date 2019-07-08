Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки

КРАСНОЯРСК, 8 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели подростка в Красноярском крае от удара током на крыше трансформаторной подстанции, сообщается на сайте СК.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел недалеко от села Далай Иланского района Красноярского края. Подростку было 15 лет. По версии следователей, девятиклассник с дедом отправился косить траву, отпросился погулять и залез на крышу трансформаторной подстанции, где дотронулся до проводов и скончался на месте от удара током.
"В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка от удара током", - говорится в сообщении.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, устанавливается организация, которой принадлежит трансформаторная будка.