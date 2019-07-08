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РИА Новости

Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны

10:37
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан" освободили 40 сотрудников служб безопасности в провинции Джаузджан на севере страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя армии.
По словам представителя армии Абдула Хади Джамала, талибы освободили 40 человек, большинство из которых полицейские, днем в воскресенье. Освобожденные уже прибыли в столицу провинции Шиберган.
По данным агентства, солдаты были захвачены в плен на прошлой неделе в результате нападения на район Куш Тапа в этой провинции. Ранее сообщалось, что талибы также освободили 42 солдата Афганской национальной армии в прошлый четверг.
Отмечается, что освобождение пленных состоялось на фоне очередного раунда межафганских переговоров, проходящих в Дохе.
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