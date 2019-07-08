Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области

"Иркутская область – это моя Родина. Я вложу свои личные средства в восстановление родного региона. У нас в Ростехе большой коллектив, около 600 тысяч человек, мы уже разослали письмо с просьбой оказать поддержку, конечно, все добровольно. Поэтому я думаю, что где-то около миллиарда сумма наберется", - сказал Чемезов.