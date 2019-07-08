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РИА Новости
Туризм

Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок

10:33
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СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит все пляжи Краснодарского края на соблюдение правил безопасности туристических перевозок после ЧП с гибелью двух человек в Джубге, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.
В пятницу в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 туристами. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.
Поселок Джубга
Вчера, 16:42
Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море
"В настоящее время Южной транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания на территории региона", - пояснила Кузнецова.
Ранее Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации Южного СУТ СК, на затонувшем в Черном море катере находилось 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.
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ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский край
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