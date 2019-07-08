Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок

СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит все пляжи Краснодарского края на соблюдение правил безопасности туристических перевозок после ЧП с гибелью двух человек в Джубге, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.

В пятницу в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 туристами. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.

"В настоящее время Южной транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания на территории региона", - пояснила Кузнецова.