Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок

СОЧИ, 8 июл – РИА Новости. Прокуратура проверит все пляжи Краснодарского края на соблюдение правил безопасности туристических перевозок после ЧП с гибелью двух человек в Джубге, сообщила РИА Новости старший помощник Южного транспортного прокурора Инесса Кузнецова.
В пятницу в Черном море вблизи поселка Джубга Туапсинского района перевернулся прогулочный катер с 55 туристами. В результате происшествия погибли две женщины из Мордовии и Белгорода. Водитель судна заключен под стражу.
"В настоящее время Южной транспортной прокуратурой организованы проверки соблюдения требований законодательства безопасности мореплавания на территории региона", - пояснила Кузнецова.
Ранее Южное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц. По информации Южного СУТ СК, на затонувшем в Черном море катере находилось 55 отдыхающих при вместимости в 12 человек.