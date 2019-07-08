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РИА Новости

Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек

10:22
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкСитуация в зоне подтопления в Иркутской области
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения в Приангарье возросло до 23 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Судьба 11 местных жителей неизвестна.
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Всего госпитализировано 442 человека, в том числе 110 детей, уточнил собеседник агентства. Почти трем тысячам пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.
По последним данным, подтопленными остаются два населенных пункта — город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района, где проживают 604 человека.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.
В регионе идут восстановительные работы, в них задействованы 3,5 тысячи человек, 789 единиц техники, 62 плавсредства и девять вертолетов Ми-8.
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Продолжается прием заявлений на единовременную материальную помощь. Как сообщили представители Министерства социального развития, опеки и попечительства Приангарья, более 23,5 тысячи пострадавшим и семьям восьми погибших уже выплатили компенсацию.
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
По информации областного Гидрометцентра, паводок этого года уже побил исторические максимумы как по уровню выпавших осадков, так и по уровням вышедших из берегов рек.
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