Число жертв паводка в Иркутской области возросло до 23 человек

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения в Приангарье возросло до 23 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Судьба 11 местных жителей неизвестна.

Всего госпитализировано 442 человека, в том числе 110 детей, уточнил собеседник агентства. Почти трем тысячам пострадавшим оказана амбулаторная медицинская помощь.

По последним данным, подтопленными остаются два населенных пункта — город Тулун и рабочий поселок Октябрьский Чунского района, где проживают 604 человека.

Наводнение в Приангарье

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС был объявлен в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. В зону бедствия попали 98 населенных пунктов, всего с 25 июня было подтоплено более десяти тысяч жилых домов.

В регионе идут восстановительные работы, в них задействованы 3,5 тысячи человек, 789 единиц техники, 62 плавсредства и девять вертолетов Ми-8.

Продолжается прием заявлений на единовременную материальную помощь. Как сообщили представители Министерства социального развития, опеки и попечительства Приангарья, более 23,5 тысячи пострадавшим и семьям восьми погибших уже выплатили компенсацию.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.