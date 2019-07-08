Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T10:20Z
https://ria.ru/20190708/1556299956.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека

10:20
405
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир назвал поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство, эскападой ущербного человека.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Вчера, 23:54
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
"Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно. Как еще охарактеризовать слова человека, который так себя ведет, при этом пользуясь эфиром?" - заявил РИА Новости Шафир.
Руководство канала должно было принести извинения, отметил он.
В ночь на понедельник у здания "Рустави 2"собрались сотни жителей Тбилиси. Они закидали здание телекомпании яйцами, требовали уволить тележурналиста и гендиректора. Руководство телекомпании заявило о прекращении вещания до "полного обеспечения безопасности телекомпании и журналистов". В понедельник утром "Рустави 2" возобновил вещание: в эфир вышли утренние передачи.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
00:30
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
1700001
Обсудить 2
Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Союз журналистов РоссииРоссияГрузияВ мире
Рекомендуем
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко
Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
РИА
Новости
Агитационный плакат партии Петра Порошенко Европейская солидарность на одной из улиц в Киеве
В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией
В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию
Евгений Примаков
В ГД призвали заморозить отношения с Грузией после скандала на "Рустави 2"
Лента
новостей
Ньюсрум телеканала Россия 1
Украинский телеканал объяснил решение провести телемост с Россией
Микрофон телекомпании Рустави-2
После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
Сергей Калашников
В СФ призвали не драматизировать ситуацию с руганью грузинского журналиста
Студия телеканала Рустави 2
"Рустави 2" восстановил вещание после оскорблений в адрес Путина в эфире
Гелатский монастырь 12 века в Кутаиси
Российские туристы отменили более 130 броней в Кутаиси
В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет
Эгилс Левитс
Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
Союз журналистов Украины возмутился идеей провести телемост с Россией
В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,7
Пассажиры с чемоданами в аэропорту Шереметьево
СМИ: выплаты грузчикам в Шереметьево повысили в пять раз
Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Россия примет участие в ремонте индийского авианосца "Викрамадитья"
10:55В Гонконге в ходе очередных протестов задержали шесть человек
10:53В Приморье пенсионер МВД спас тонущего в реке мальчика
10:52В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:51Российские туристы массово отменяют брони в грузинских гостиницах
10:49Заказы "Рособоронэкспорта" на военно-морскую технику превысили $5 млрд
10:49Более 43 тысяч человек сделали прививки после паводка в Иркутской области
10:48Украинский телеканал NewsOne могут лишить лицензии за телемост с Россией
10:48Мэр Тбилиси назвал поступок Габунии спланированной провокацией
10:43После скандала с ведущим "Рустави 2" стали покидать сотрудники
10:41Вылет самолета из Челябинска задерживается более чем на 12 часов
10:39Росгидромет предложил сократить число загрязнителей, подлежащих мониторингу
10:39Под Красноярском подросток погиб от удара током от трансформаторной будки
10:37Талибы освободили 40 афганских военных на севере страны
10:35Ростех направит миллиард рублей пострадавшей от паводка Иркутской области
10:35В Иркутской области из-за паводка госпитализировали более 440 человек
10:33Краснодарские пляжи проверят на безопасность туристических перевозок
10:29На востоке Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6
10:29Новому президенту Латвии пришлось дважды повторить клятву на инаугурации
10:27Тимошенко назвала реакцию Порошенко на телемост с Россией циничной
Лента новостейМолния