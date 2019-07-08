В СЖР назвали ругань грузинского телеведущего эскападой ущербного человека

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир назвал поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале "Рустави 2", позволившего себе обругать российское руководство, эскападой ущербного человека.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

"Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно. Как еще охарактеризовать слова человека, который так себя ведет, при этом пользуясь эфиром?" - заявил РИА Новости Шафир.

Руководство канала должно было принести извинения, отметил он.