В партии Порошенко назвали телемост между Киевом и Москвой провокацией

Агитационный плакат партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на одной из улиц в Киеве

Агитационный плакат партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" на одной из улиц в Киеве

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост между украинским и российским каналами попыткой повлиять на выборы в Верховную раду и провести в парламент пророссийский кандидатов.

Как сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе ВГТРК, 12 июля в 18.00 мск между студиями канала "Россия 1" в Москве и NewsOne в Киеве состоится телемост. Ведущими будут Мария Ситтель и Андрей Малахов – с российской стороны, и Елена Кирик с Василием Головановым – с украинской.

"Мы считаем, что проведение так называемого "телемоста" - это исключительная провокация со стороны Кремля. Это еще один механизм влияния на украинцев во время избирательной кампании. Цель Москвы проста - через вроде бы разговоры "о мире" завести в Верховную раду Украины как можно большее число пророссийских депутатов, чтобы политически закрепить реванш в стенах Верховной рады", - говорится в заявлении партии, опубликованном в Facebook

Партии также призвала Службу безопасности Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания "дать мгновенную реакцию" относительно телемоста.