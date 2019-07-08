В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Школа, сельская администрация и жилые дома повреждены в селе Красноармейское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил РИА Новости в понедельник глава администрации Новоазовского района Олег Моргун.

Ранее в администрации района сообщили, что в результате обстрела жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки украинские силовики 19 раз нарушили перемирие.

"Очень много повреждений инфраструктуры: школа повреждена, сельская администрация, дом, стоящий рядом двухэтажный, и частный сектор. Сейчас туда выезжаем", - сказал Моргун.