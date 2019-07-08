В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой)", - сказала Иванова.
По ее словам, в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных соучастников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данным следствия, с апреля по май 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание на территории РФ, а именно в Москве и Ленинском районе Московской области граждан Узбекистана. Как выяснил СК, злоумышленники подавали в отдел по вопросам миграции недостоверные документы, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет. Всего фиктивно на учет по месту пребывания были поставлены более 200 иностранных граждан.
При проведении 16 обысков по уголовному делу была изъята миграционная документация, печати, электронные носители, свидетельствующие о преступной деятельности. Следствие продолжает устанавливать лиц, причастных к совершению данного преступления, отметила Иванова.
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