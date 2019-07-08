В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная организованной группой)", - сказала Иванова.

По ее словам, в отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных соучастников избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, с апреля по май 2019 года соучастники организовали незаконное пребывание на территории РФ, а именно в Москве и Ленинском районе Московской области граждан Узбекистана. Как выяснил СК, злоумышленники подавали в отдел по вопросам миграции недостоверные документы, где впоследствии принималось решение о незаконной постановке на учет. Всего фиктивно на учет по месту пребывания были поставлены более 200 иностранных граждан.