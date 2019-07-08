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РИА Новости
Туризм

В Бурятии спасатели эвакуировали двух туристов, пострадавших при камнепаде

10:11
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкВид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото
Вид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух туристов, попавших под камнепад в горах Бурятии, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
"В результате камнепада пострадали два человека и самостоятельно передвигаться не могут. На место происшествия выехали спасатели в количестве пяти человек. Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию пострадавших туристов. … Оба пострадавших госпитализированы в Тункинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
Состояние путешественников уточняется.
В ведомстве сообщили, что турист из Иркутской области получил перелом бедра, второй, житель Бурятии, открытый перелом голени.
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