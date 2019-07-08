В Бурятии спасатели эвакуировали двух туристов, пострадавших при камнепаде

КРАСНОЯРСК, 8 июл — РИА Новости. Спасатели эвакуировали двух туристов, попавших под камнепад в горах Бурятии, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.

"В результате камнепада пострадали два человека и самостоятельно передвигаться не могут. На место происшествия выехали спасатели в количестве пяти человек. Прибыв на место, спасатели начали эвакуацию пострадавших туристов. … Оба пострадавших госпитализированы в Тункинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.