Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Жители 14 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о 10 нарушениях перемирия за сутки.
"В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов без света", - сказали в администрации района.