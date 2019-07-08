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РИА Новости

Жители 14 населенных пунктов на юге ДНР остались без света после обстрела

10:06
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Жители 14 населенных пунктов на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики остались без света из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник РИА Новости в администрации Новоазовского района.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о 10 нарушениях перемирия за сутки.
"В результате утреннего обстрела обесточено 14 населенных пунктов, 1965 абонентов без света", - сказали в администрации района.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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